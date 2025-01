San Felice: sangue in stazione, scatta l'allarme crimine, poi rientrato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’intervento congiunto del personale della Polizia Locale con la POLFER ha permesso agli agenti di chiudere a stretto giro le indagini, potendo accertare che i fatti occorsi, seppur degni di nota,erano però di altra natura. I due nuclei operativi, anche grazie al supporto dei filmati delle telecamere presenti in loco, hanno ricostruito l’accaduto potendo circoscrivere il fatto ad unaccadimento accidentale, nel quale un cittadino straniero, che si aggirava per la stazione in possesso di un coltello, si era ferito accidentalmente nel maneggiarlo, ferendosi ad una mano edinsanguinando la sala d’attesa, lo stesso prima di allontanarsi si era disfatto dell’arma, un coltello di grandi dimensioni, che veniva comunque rinvenuta nei pressi della stazione dagli stessi agenti,seppur ben occultata nei pressi dei depositi ferroviari.

Il cittadino, successivamente identificato e fermato, essendo anche in stato di manifesta ubriachezza, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione di oggetti atti ad offendere,

sanzionato per l’ubriachezza e immediatamente disposto a suo carico un ordine di allontanamento dal territorio.



L’attività svolta ed il risultato raggiunto è certamente frutto della collaborazione istituzionale tra gli organi di Polizia presenti sul territorio, nel caso di specie tra la Polizia Locale dell’Unione e il

personale della Polizia di Stato, posto POLFER di Ostiglia, competente per il controllo della Stazione ferroviaria.

«Devo ringraziare la Polizia locale dell’Unione e la Polfer di Ostiglia per l’ottimo lavoro svolto che ha permesso di individuare in breve tempo il responsabile dell’accaduto – ha dichiarato Michele

Goldoni, assessore alla Polizia locale dell’Unione e sindaco di San Felice sul Panaro – da rimarcare poi l’eccellente collaborazione tra le forze di Polizia, che si è rivelata preziosa in questa circostanza

e che auspichiamo prosegua allo stesso modo anche in futuro. Come Comune di San Felice ci siamo molto spesi perché la stazione ferroviaria fosse dotata di 25 nuove telecamere di ultima generazione la cui installazione è stata finanziata interamente da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) a cui va il nostro sentito ringraziamento. Telecamere che consentono un efficace presidio della stazione e che anche nel corso di questa indagine si sono rivelate fondamentali'.