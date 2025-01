Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una sanzione, quella comminata alla ditta che si è aggiudicata i lavori sulla base del bando di AIPO, che si aggiunge all'obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati. Una operazione di rispristino verso il quale lo stesso sindaco avrebbe già deciso di dirottare la cifra, se e quando venisse incassata.Ricordiamo che i lavori di rimozione degli alberi del bacino in linea delle casse di espansione sul fiume Secchia sono stati programmati in funzione dell'avvio dei primi cantieri funzionali al potenziamento della cassa di espansione. In particolare, nel bacino in linea, la rimozione degli alberi cresciuti nell'alveo e nel bacino da oltre 40 anni, rappresenta un passaggio necessario per potere procedere alla rimozione del sedime depositate in decenni nel bacino stesso; sedime che sarebbe utilizzato per l'innalzamento delle arginature della cassa stessa.