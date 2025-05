Voto a San Prospero: alle 12 affluenza appena al 18%

Affluenza ferma al 18% a San Prospero dove oggi e domani si vota per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Nel 2019 allo stesso orario aveva votato oltre il 27%. Dopo il commissariamento durato quasi un anno, a sfidarsi sono l'ex sindaco Sauro Borghi, Eva Baraldi e Bruno Fontana. Il Pd si è chiamato fuori dalla competizione elettorale e non sostiene nè Borghi nè la Baraldi, mentre il centrodestra è compatto su Fontana. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

