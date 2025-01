Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’arrivo della nuova dottoressa Federica Corsini è già stato comunicato alla popolazione tramite l’invio di sms e lettere caricate sul Fascicolo Sanitario Elettronico.Il nuovo medico avrà un incarico solo temporaneo in attesa delle procedure regionali per l’assegnazione delle zone carenti.La dottoressa Corsini svolgerà la propria attività su appuntamento nell’ambulatorio di via M.Tesi 1676/A, lo stesso dove ha prestato servizio il team medico e il professionista precedente, nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13, e il mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19.

'Ringrazio l'Azienda USL di Modena, e in particolare la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola Federica Casoni, per l'attenzione e la celerità messa anche in questo caso, nel prendere rapidamente in carico le dimissioni del precedente medico scongiurando la potenziale scopertura per i pazienti zocchesi – dichiara il sindaco di Zocca, Federico Ropa -. Stiamo vivendo un periodo storico nel quale l'assenza di medici mette in difficoltà il sistema sanitario, situazione che diventa ancora più critica nei piccoli comuni delle aree interne; la risposta dell’Ausl è stata veloce ed efficace, cosa importante ma che non dobbiamo dare per scontata. Ringrazio la dottoressa Corsini per aver accettato questo importante incarico e le faccio un grosso augurio di buon lavoro da parte di tutta la Comunità di Zocca'.'Sono molto contenta dell’opportunità che mi è stata offerta e ringrazio la calda accoglienza ricevuta dai componenti della struttura sanitaria locale e dal primo cittadino di Zocca – afferma la dottoressa Federica Corsini -. Sono entusiasta di iniziare questa avventura in un comune montano proprio come quello da cui provengo'.la dottoressa Corsini (seduta), insieme al sindaco Federico Ropa la direttrice del distretto sanitario di Vignola Federca Casoni, la Dirigente Medico delle cure primarie Claudia Belluccie l'infermiera di Comunità Claudia Bondi