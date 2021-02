Quando Luca Attanasio aiutò le scuole terremotate della Bassa modenese

Era marzo del 2013, meno di un anno dal terremoto della Bassa: 'Devi intervistare il console in Marocco' mi dice al telefono qualcuno che non ricordo dalla redazione di Prima Pagina di Modena. Quel console era, 43enne ambasciatore in Congo rimasto vittima di un attentato oggi a Goma, insieme all'autista e alla scorta: allora raccolse 12.000 euro nella comunità italiana in Marocco per aiutare le scuole del cratere sismico.Oggi quel nome ha girato a lungo nella mia testa, finchè ho ricordato quella chiamata: prima di sentirlo al telefono, scambiai molte email col consolato, e ad un certo punto arrivò l'appuntamento al cellulare. Dall'altra parte ricordo molto bene, una persona estremamente cortese ed una voce giovane inaspettata. Era il console Attanasio, che mi spiegò come aveva raccolto il denaro fra la comunità degli italiani, e poi disse che avevano scelto dopo lunghe ricerche questo progetto perchè piaceva molto l'idea di sostenere la scuola e i ragazzi colpiti dal sisma. Nessuna fretta, una voce sorridente, zero formalità.In anni di lavoro ho fatto migliaia di telefonate, alcune le ricordo perfettamente, altre sono finite nel mucchio delle cose fatte. Ma ad 8 anni di distanza ricordo ancora quel tono di voce perchè non aveva nulla dell'idea un po' polverosa che ho sempre avuto del corpo diplomatico.Un pezzo di Modena credo oggi dovrebbe esser grata a quel giovane console gentile. E personalmente, per quella sensazione piacevole che mi lasciò quella telefonata, ho sentito il dovere di condividere il mio ricordo.