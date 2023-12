Anche dai Socialisti piena solidarietà al Vescovo di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Operazione legittima e, per di più, completamente contabilizzata, ma comunque degna di essere chiamata “inchiesta” o “scoop”. Quello che fa scandalizzare queste persone, paradossalmente, non è il fatto che l’atto del vescovo Erio sia illegale o moralmente discutibile, ma che irrita l’idea che certe persone hanno sull’immigrazione. Le stesse persone che dicono di voler difendere Dio (cosa di cui Lui non ha bisogno, come ricorda papa Francesco) sono anche le stesse ora che, con la bava alla bocca, ammazzano uno dei suoi figli mandato nella vigna.

A maggior ragione, un figlio che ha fatto quello che Dio ordina, ovvero aiutare i bisognosi e nella fattispecie coloro che muoiono attraversando il mare per una vita migliore.

Lo scandalo c’è, è vero, e si chiama Vangelo.



Al vescovo Erio va tutta la mia solidarietà, tutto il mio supporto, tutta la mia voce e un augurio che lui conoscerà benissimo: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.” (Mt 5, 11-12)

Paolo Cristoni-Psi