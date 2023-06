Come potremmo immaginare la conversazione tra Blinken e Xi Jinping?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













XI: «Noi commerciamo con chiunque voglia i nostri prodotti e non accettiamo che un altro Paese gestisca l’economia cinese. In quanto alle armi, non abbiamo mai venduto e mai venderemo armi già assemblate alla Russia. Se poi una componente elettronica è utile a far funzionare una lavatrice o un lanciamissili, noi non abbiamo responsabilità sull’utilizzo».Ecco, sicuramente con altre parole ma non modificando la sostanza del dialogo, questo è quanto probabilmente si sono detti il Segretario di Stato americano e il Presidente cinese da ciò che trapela ed è stato annunciato in conferenza stampa.Gli Stati Uniti - e noi con loro, senza però avere voce in capitolo sulle decisioni - sono arrivati alla frutta.Resta solo il caffè e l’ammazza caffè, e cioè un incidente militare che colpisca un Paese NATO per far scoppiare la Terza Guerra Mondiale.La controffensiva ucraina s’è già fermata e, forse, non è mai partita sul serio. È chiaro che Mosca si sta preparando a puntare su Kiev e la Russia non pare soffrire particolarmente sul piano militare e, soprattutto, economico. Sanzioni, continuo rifornimento di dollari e armi a Kiev non hanno sortito l’effetto desiderato, quella di riportare Mosca al tempo di Eltsin, quando le ragazze di Tula o Vladivostok venivano da noi a fare le badanti o le cameriere.Lo zio Sam è quindi sempre più preoccupato. Al di là della propaganda occidentale, sul terreno del conflitto la NATO sta perdendo e il BRICS, insieme all’accordo Russia/Cina sempre più stretto, getta sull’Occidente la sua ombra minacciosa.



Ecco perché Blinken si è recato a Pechino con l’espressione tesa di chi non è più nella posizione di fare lo spaccone. Con gran felicità dei cittadini di Taiwan, abbandonati al proprio destino come lo furono gli afghani, il Segretario di Stato americano ha offerto il via libera a Pechino per riassorbire Formosa e, in cambio, ha ricevuto una stretta di mano di cortesia.

Le superpotenze si muovono così: quando hanno qualche specifico interesse, cavano fuori dal baule degli ideali le solite parole - libertà, democrazia, sacri confini - e poi, quando cambia il vento, ti abbandonano senza neppure avvertirti preventivamente. Così è stato in Afghanistan e così potrebbe accadere in Ucraina, con una guerra per alcuni pianificata e sostenuta per ragioni economiche e che l’economia potrebbe chiudere.



In ultima analisi, stiamo assistendo non solo a una divisione del mondo sempre più netta sul piano culturale, economico e militare, ma a un ribaltamento dei ruoli. Prima era l'Occidente, e soprattutto americani e inglesi, a muoversi liberamente sullo scac-chiere internazionale e a imporre i propri desiderata; ora abbiamo altri soggetti a raggiungere il vertice e un certo numero di Paesi, considerati fino a ieri territorio di caccia e nulla più, corrono verso la protezione di nuovi e, forse, più giusti campioni. L’ultima settimana d’agosto, poi, vedremo se il dollaro non sarà più la divisa di riferimento per gli scambi commerciali mondiali e, in questo caso, sarà un’altra batosta alla nostra economia. La visione monopolare angloamericana del mondo, nata dopo la Seconda Guerra Mondiale, sta andando in frantumi: l’idea che gli unici a contare siamo noi, l’Occidente, presto non esisterà più, ma non possiamo prevedere come sarà il nuovo contesto e cosa ci attende.



Massimo Carpegna