'Così l'Ateneo di Bologna si rivolge ai docenti come a bimbi del Nido'

A tutti i dipendenti dell’Universitá di Bologna sono arrivati i messaggi ufficiali del Rettore contenenti le misure straordinarie relative al risparmio energetico.Tutta questa pantomima è condita, ovviamente, dalla precisazione - in chiave non troppo velatamente anti-russa - che “è dovere dell’Universitá far fronte a questa crisi non solo per ragioni finanziarie, ma anche etiche”. In quanto anarchico, e dopo avere subito per due anni - e subendo anche in queste ore, con nuove strategie - vessazioni, ingerenze e discriminazioni varie da parte dei miei datori di lavoro, sto pensando di scrivere di persona a Putin, con un messaggio molto chiaro, che nei miei sogni proibiti potrebbe indicare una via porre fine al declino ormai irreversibile di Homo Sapiens: 'Premi quel pulsante, Vlad!'