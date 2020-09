Modena, fioriscono i segnali che scaricano i problemi sui cittadini

A Modena sta fiorendo un nuovo tipo di segnaletica, come dimostra la foto sopra. Facciamo, quindi, un piccolo test tra i nostri lettori; cosa significa questo segnale?

Che c’è un dosso?

Che c’è una cunetta?

No, questo segnale non indica la presenza di un dosso o di una cunetta, come molti saranno stati portati a credere, bensì di una strada deformata, in cattivo stato, oppure dissestata, ossia con pavimentazione (o fondo) irregolare.

Un gesto di attenzione da parte dei nostri amministratori? Magari.

Forse c’è un’altra maliziosa ipotesi che desidero condividere con i lettori.

Le strade della nostra città (ma non solo), ormai sono piene di buche; è una situazione a cui, per diversi motivi, non si riesce a porre rimedio. A causa di ciò, sono sempre più numerose le richieste di risarcimento danni da parte di cittadini che li hanno subiti o personalmente o al proprio mezzo.

Ecco allora la trovata: si piazza un bel segnale che indica che la strada è dissestata e il gioco è fatto; scassi l’auto? Problemi tuoi, ti avevamo detto di stare attento

Cadi in bicicletta o anche a piedi? Come si vede nella foto, il segnale è stato chiaramente esteso anche a pedoni e ciclisti, quindi, se cadete è colpa vostra.

Insomma, sembra che si sia trovato un altro modo per scaricare i problemi sui cittadini. Aspetto smentite qualora la mia fosse un’ipotesi fantasiosa.



Franco Fondriest