'Nelle morti per la pandemia una triplice sofferenza'

'Nel ricordo delle vittime della pandemia, ci sono tre sofferenze insieme: quella per la scomparsa della persona cara, quella del lutto nel lutto del non averla potuta accompagnare nel trapasso, e quella nel non avere potuto partecipare alle esequie'.Lo ha ricordato l'Arcivescovo di Modena Erio Castellucci nella messa solenne Corpus Domini in ricordo delle vittime della pandemia, che su iniziativa della Diocesi, si è svolta in Piazza Grande trasformata, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in una grande chiesa. Area transennata con posti a sedere distanziati e obbligo di mascherina. Un'ora e quindici minuti di celebrazione accompagnata dai canti, conclusa dalla recita dall'eterno riposo dedicato ai deceduti in provincia di Modena'