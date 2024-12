A Ferrara il voto contro i neofascisti diventa bipartisan

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'esponente del Pd, dopo aver ricordato che 'il 5 ottobre è stata inaugurata la sede politica' di un movimento di 'estrema destra', ha evidenziato che il 'Consiglio comunale impegna se stesso a censurare la presenza a Ferrara di forze politiche e movimenti contrari ai principi democratici e antifascisti della nostra Costituzione'.



Fiore, leader di Fn, ha criticato il documento di censura, chiedendo un incontro pubblico con lo stesso sindaco. Il documento approvato oltre a invitare la Giunta a 'censurare la presenza a Ferrara di forze politiche e movimenti contrari ai principi democratici e antifascisti della nostra Costituzione, punta il dito contro la propaganda manipolatoria verso i cittadini, soprattutto se minori, e l'organizzazione di 'ronde' in ogni parte del nostro territorio comunale'. E proprio le ronde contro gli immigrati organizzate dal Movimento Nazionale, soggetto nato da una scissione di Fn, erano state nelle scorse settimane oggetto di polemica politica.



Nella precedente seduta la prima versione della mozione non era stata votata, con l'astensione da parte di tutti i consiglieri. Ripresentata, è stata poi approvata all'unanimità. Il Pd ha accolto il suggerimento del vicesindaco Alessandro Balboni (Fratelli d'Italia) di togliere il nome di Forza Nuova per 'non dargli la visibilità che cerca'. Anna Chiappini (Pd) ha commentato: 'Risultato di una buona politica'.

'La maggioranza e la sinistra, che inviano armi all'Ucraina e fanno dichiarazioni bellicose contro la Russia, ora censurano Forza Nuova perché 'vuole reclutare giovani e portare ordine'. Parlano di democrazia ma escludono, di giustizia ma discriminano, di libertà ma censurano', ha tra l'altro commentato Fiore, che ha chiesto un confronto pubblico. 'Altrimenti chiederemo spiegazioni a Balboni e Fabbri in piazza, smascherando il loro antifascismo elettorale'.