'Agenda Draghi frutto di compromessi, anche con la Lega, il PD ha bisogno di una sua agenda'

'Sbaglia chi dice che noi dobbiamo portare avanti l’Agenda Draghi, perché quell’agenda era frutto di compromessi con altri partiti, tra i quali la Lega.

Noi dobbiamo lavorare su un agenda del PD, radicale, progressista e riformista che colga i cambiamenti del tempo.

Noi democratiche e democratici ci concentreremo su un programma credibile, radicale e vicino ai più deboli: dal salario minimo allo ius scholae, da una vera transizione energetica che tuteli il lavoro ad una politica estera non equivoca, da una sanità pubblica, territoriale e di prossimità alla chiusura delle disuguaglianze non solo sociali ma anche tra zone interne e urbane.

Lavoro, diritti, ambiente, sanità pubblica e lotta alle disuguaglianze. Ieri sera abbiamo organizzato un'assemblea cittadina aperta agli iscritti per discutere delle elezioni politiche e per dare la carica alla nostra comunità'.

'Sfide - afferma Venturelli - che hanno bisogno di un progetto forte, con un PD che sia perno di un'alleanza larga perché in gioco c'è il futuro dell'Italia. Usciamo dalla dinamica del 'se c'è lui allora io non ci sto', con la consapevolezza che noi dobbiamo convincere anche le tante persone deluse e spaventate da una destra che mette in discussione i diritti e le libertà individuali, che vuole un'Italia più simile alla Polonia di Kaczynski e all'Ungheria di Orban'. Da qui la sottolineatura di quella scelta di campo sottolineata nei giorni scorsi dal Segretario Nazionale Enrico Letta.

'Perché o ci siamo noi o c'è Giorgia Meloni' - sottolinea Venturelli. 'O l'Italia avrà un governo per i diritti civili e sociali oppure ne avrà uno che regredirà su ogni conquista fatta. O l'Italia avrà un governo europeista per un'Europa del welfare che aiuta i più deboli o avrà un'Italia amica delle nazioni illiberali che vedono negativamente ogni oppositore politico rievocando temi nazionalisti e xenofobi che la storia ha già condannato da decenni.

Saranno tempi serrati ma l'esito delle elezioni non è già scritto. Il nostro partito a Modena, radicato e popolare - conclude la segretaria cittadina del partito - avrà bisogno della passione e dell'impegno di ognuno di voi per dare una prospettiva di speranza e futuro al Paese'