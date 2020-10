Aggressione parco ducale: i minori stranieri erano stati allontanati

'I minori stranieri non accompagnati responsabili della violenta aggressione a scopo di rapina in piena notte ai danni un cittadino che si trovava a transitare per il parco ducale di Modena, pur essendo ancora in carico al Comune, non erano più ospiti di una struttura per minori bensi di una per adulti. Si tratta di ragazzi la cui condotta era incompatibile con la comunità per minori di cui erano ospiti e ne aveva reso necessario il trasferimento in altra struttura, ma per adulti, alla quale anche la notte, non avevano fatto ritorno. Ragazzi che, pur in carico al comune, dovranno ora rispondere personalmente penalmente dei reati commessi. Il Comune non ha responsabilità ma mi sento di dire che il progetto educativo e di integrazione costruito per loro ha fallito. Ma il fallimento su 3 non può cancellare il grande lavoro ed i risultati ottenuti su altri 103 minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture accreditate dal comune'. Il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli, rispondendo all'interrogazione presentata sull'episodio dal Capogruppo Forza Italia in consiglio comunale, pare arrendersi di fronte alla consapevolezza del problema rappresentato da giovani stranieri soggetti veramente difficili da gestire e da avviare a percorsi educativi, diventati pericolosi per loro stessi e per gli altri. 'Posso assicurare che l'impegno delle strutture e degli operatori che accolgono minori stranieri è massimo' - ha ribadito il sindaco.Il fatto che due ragazzi minori accolti in strutture accreditate fossero fuori alle 2 di notte non si spiega soltanto con gli orari più estesi o indefiniti di ritorno legati ad una struttura per adulti rispetto ad una per minori (dove l'ora per rientro è fissata massimo alle ore 23), ma con la loro stessa condotta, deviante ed ingestibile, che li ha portati a commettere un reato grave e del quale dovranno rispondere, appunto, personalmente e penalmente. Spiegabile e spiegato dal sindaco con un mancato servizio svolto dalla vigilanza notturna tenuta a chiudere i cancelli, l'apertura del parco ducale anche quando, durante la notte, doveva essere chiuso. 'La guardia giurata quella sera non ha provveduto alla chiusura dei cancelli agli orari previsti - ha dichiarato il sindaco - e quando in ritardo, verso le 2, si è recata sul posto, all''interno del parco c'era la Squadra Volante intervenuta a seguito dell'aggressione.In Consiglio comunale ed in una nota stampa la“Grazie all’interrogazione che ho presentato e alla risposta del sindaco abbiamo la conferma che qualcosa nel sistema di accoglienza non va, purtroppo anche nel delicato ambito dei minori stranieri non accompagnati. Da oggi sappiamo che ci sono minori stranieri non accompagnati che possono rimanere fuori dalla comunità fino alle 23, che i minori tunisini responsabili della violenta aggressione e rapina avvenuta al parco Ducale erano presi in carico da una struttura di accoglienza non dedicata ai minori, e con orari indefiniti di rientro, in quanto quella che li ospitava era stata costretta ad allontanarli per comportamenti devianti. Il Sindaco ha ammesso il fallimento, per i soggetti in questione,dell’azioneeducativa, in cui il comune è impegnato, orientataall’integrazione. Da oggi abbiamo la conferma anche dal Sindaco dell’anomalia già da Forza Italia evidenziata nel recente passato, rappresentata da un flusso intenso e fuori controllo di minori tunisini che si distinguono purtroppo per comportamenti devianti. Ma da oggi abbiamo la conferma anche del mancato controllodell’amministrazionecomunale rispetto alla gestione dei parchi pubblici. La mancata chiusura prevista dei cancelli del Parco Ducale durante la notte è stata durantel’estatela regola e nonl’eccezionelimitata alla notte in cui si è verificata la violenta aggressione.L’auspicioè che alle parole del sindaco segua un cambiamento nella politicadell’accoglienzaa livello locale e nazionale oltre che nelle politiche per la sicurezza nella riduzione del degrado urbano”