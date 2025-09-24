Aimag, Bassoli (Pd) ai consiglieri: 'Ora attenzione a esporvi a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale'
'Mi auguro che, in questa luce, le osservazioni depositate dalle minoranze, possano finalmente essere colte. Ora è il tempo della responsabilità'
'Di fronte alla delibera 103/2025, ciascuno di voi è chiamato ora a riflettere e a riconsiderare la propria posizione, tanto più perché una sorda insistenza nella direzione opposta a quella indicata dalla Corte dei Conti ha gravi conseguenze. Il ruolo di consigliere comunale, infatti, non è solo politico: è anche giuridicamente delicato. Le scelte che si assumono con il voto – soprattutto quando riguardano beni pubblici strategici come Aimag – possono esporre a responsabilità personali, anche di natura patrimoniale se giudicate dannose o irregolari dagli organi di controllo.
