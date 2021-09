Allarme presidi: 'Green pass per tutti? Enormi problemi di controllo'

Estendere il Green pass a tutti coloro che entrano negli istituti è “una misura ragionevole, ma porrà enormi problemi alle scuole perché non si riuscirà a fare il controllo dei Green pass”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, intervenuto questa mattina ad Omnibus su La7.“Si creeranno assembramenti o sui marciapiedi o dentro le scuole – ha spiegato Giannelli - a differenza di bar e stazioni, nelle scuole i genitori arrivano tutti insieme alle 8, nello stesso momento. È questo il problema. C’è un grande flusso di persone che spesso possono accedere solo attraverso un ingresso”.Giannelli ha poi aggiunto che anche i trasporti sono un nodo ancora irrisolto. “Non si riusciranno a portare tutti gli alunni a scuola alle 8, quindi avremo ancora lo scaglionamento degli ingressi tra le 8 e le 10 – ha aggiunto Giannelli - Sono contrario a questo scaglionamento perché si stravolgono i tempi di ragazzi di 14-15 anni che così tornano a casa alle cinque del pomeriggio”. Anche sulle classi pollaio, per il presidente di Anp, “dal punto di vista degli spazi non è cambiato quasi nulla”.

