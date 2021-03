Alluvione Nonantola, si continuano a prendere in giro i cittadini

Sulle cause dell'Alluvione di Nonantola siamo alla farsa, una farsa altamente offensiva: continuano a prendere per i fondelli i cittadini.Dice un consigliere Dem “dobbiamo arrenderci al fatto che in assoluto non possiamo escludere che quanto successo non si ripeterà, e che quindi la popolazione deve essere informata del fatto che prima o poi tornerà sott’acqua”. Buono a sapersi, nessuno pensa di essere immortale e sappiamo tutti quanto a volte una minima distrazione basti per portarci all'altro mondo. Comunque grazie della precisazione, ci sentiamo tutti un po' rinfrancati.Dice la Priolo (poveretta le tocca sostenere l'assurdo per non perdere il posto): “altrimenti non esisterebbero i piani di emergenza alluvionali”. Grazie della precisazione. Facciamo notare che lo sappiamo che esistono gli ospedali e i reparti specializzati, ma non per questo ci bendiamo gli occhi al volante.Menduni del Politecnico ha dato indirettamente in maniera diretta la colpa a chi aveva indirettamente il dovere di intervenire direttamente sul controllo e conseguente messa in sicurezza degli argini.Sono tutte risibili scuse! La verità resta una e una sola: gli argini vanno controllati metro per metro, scandagliati con il georadar (sono in vendita sapete, ce ne sono di molto carini, c'è anche chi li noleggia, e addirittura li sa usare, ma pensa un po').Ma noi cittadini, e soprattutto noi Comitati, che ormai qualcosa capiamo (purtroppo parecchio di più di quello che pensate, perciò le vostre balle non le beviamo, soprattutto dopo sette anni dall'alluvione del gennaio 2014) sappiamo bene che mettere in sicurezza un sistema fluviale costa e pure parecchio (se lo si fa davvero e soprattutto se lo si fa come va fatto).Ma c'è un guaio maggiore, il peggiore di tutti, ben più grave del fatto che quattro importuni vadano sott'acqua con le loro bicocche. È che si tratta di spese immense che inevitabilmente si ripartiranno su più e più legislature con il gravissimo rischio assolutamente da scongiurare che il merito finale venga attribuito al partito che governerà a quel momento. È una cosa che non si può sopportare: i soldi vanno spesi quando ti fa gioco, quando il tuo ritorno d'immagine è immediato (siamo o non siamo in campagna elettorale perpetua?). Ciò, tanto più oggi che finalmente appare disponibile la posizione di segretario del partito! Stiamo scherzando?I cittadini umilmente ringraziano e chiedono scusa del disturbo.