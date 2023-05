Alluvione, Von der Leyen in visita. Meloni prende tempo su commissario

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha voluto visitare l’Emilia-Romagna “per rendersi conto” della situazione, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Meloni ha poi ringraziato anche i capi di Stato e di governo che hanno dimostrato solidarietà verso l’Italia. Anche l’attivazione del meccanismo europeo di protezione civile è testimonianza di questa solidarietà a livello Ue, ha rilevato Meloni.“Sul piano dell’emergenza, il governo ha dato un segnale di impegno molto significativo”, ha aggiunto il premier. “In 48-72 ore si sono trovati 2,2 miliardi di euro” per l’emergenza, ha sottolineato Meloni, che ha poi rilevato l’importanza di mettere in sicurezza il territorio produttivo ma anche di far ripartire la didattica. “C’è poi una seconda fase che riguarda una definizione precisa dello stato delle cose e dei danni”, ha aggiunto la premier, secondo cui si troveranno poi altre risorse “con cui faremo la nostra parte”.La reazione orgogliosa dei cittadini dell’Emilia-Romagna di fronte all’alluvione mette il governo nella condizione di “fare del nostro meglio per essere alla loro altezza”, ha continuato Meloni. “Quando sono venuta qui la scorsa domenica, la cosa che mi ha colpito di più è stata la reazione della gente”, grazie a “un popolo molto orgoglioso”, che “non si è abbattuto e non si rassegna”, e questo “ci mette di fronte alla responsabilità di fare del nostro meglio per essere alla loro altezza”.





Meloni ha poi ringraziato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per il lavoro svolto nell’emergenza. “Quando arriverà il tempo della ricostruzione, ci occuperemo del commissario della ricostruzione”, ha affermato Meloni. Il presidente del Consiglio ha evidenziato come in questa fase è necessario non capire chi spenderà le risorse ma dove trovarle.



“L’Europa è con l’Italia”, ha detto la presidente della Commissione europea. “È stato straziante vedere le inondazioni, l’acqua, la terra sommersa, coperta dall’acqua, ma anche il fango e le profonde cicatrici delle numerose frane”, ha detto. “È stato molto utile vedere dall’alto l’ampiezza dei danni e della devastazione, ma anche i problemi molto diversi che ha causato”, ha aggiunto. Sono qui per inviare un messaggio chiaro. L’Europa è con voi. Attivare il fondo di solidarietà è urgente”, ha concordato von der Leyen. “C’è una regola chiara. C’è un piccolo pagamento anticipato, che verrà effettuato. È standardizzato per ogni catastrofe allo stesso modo, ma poi deve essere effettuata la valutazione dei danni, in modo da avere un’idea più chiara di quale potrebbe essere il nostro contributo europeo. Questo avverrà entro i prossimi tre mesi e poi vedremo cosa sarà possibile fare”, ha dichiarato. “Ho ricevuto una lettera dal presidente della regione e lavoreremo quindi a stretto contatto, ma la fonte principale sarà il fondo di solidarietà”, ha aggiunto.