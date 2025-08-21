Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Amo, così Bosi cerca il colpevole unico per salvare l'ex segretario Pd Reggianini'

'Amo, così Bosi cerca il colpevole unico per salvare l'ex segretario Pd Reggianini'

Maria Grazia Modena: 'Una semplice dipendente aveva competenze amministrative maggiori dei due amministratori unici, scelti (dal sindaco) da un bando pubblico?'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Sorprendente la tesi sostenuta da aMo nella denuncia-querela alla dipendente, presentata dal suo legale avvocato prof. Giulio Garuti, nella quale viene indicata come unico autore degli ammanchi. Evidentemente questa tesi legale è frutto delle indicazioni ricevute dall’attuale amministrazione di aMo (e soci), ma si pone in evidente contrasto con gli interessi dell’Azienda per la Mobilità (aMo) stessa, che sono quelli di rilevare tutti gli implicati nell’ammanco nei loro diversi gradi di responsabilità diretti o indiretti, perché è su questi che potrà rivalersi. E questo doveva chiedere al tribunale, sporgendo denuncia contro noti e ignoti. L’enunciazione della tesi del colpevole unico ha lo scopo palese di scaricare le responsabilità dei precedenti distratti amministratori e revisori. Soprattutto dell’ex segretario provinciale del PD, Reggianini'. A parlare è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.
'Se il principio di trasparenza e fiducia pubblica è stato gravemente leso dall’ammanco di fondi pubblici, dalla continuità del dolo e dai ritardi nella denuncia, oggi, viene fortemente compromesso il principio di imparzialità in quanto la contiguità politica, l’appartenenza allo stesso partito (PD) dei vecchi e del nuovo amministratore unico dà adito al sospetto di una 'continuità' con chi ha gestito male, un chiaro conflitto di interesse politico, che mina la fiducia pubblica.
Poi se proprio si vuole essere seri la tesi del colpevole unico, che avrebbe indotto i controllori a fare i controlli in maniera non corretta è risibile e anche squalificante per i vecchi amministratori, due, durante il governo dei quali sono avvenuti gli ammanchi, nonchè per il sistema delle nomine seguito a Modena.
In parole povere, una semplice dipendente aveva competenze amministrative maggiori dei due amministratori unici, scelti (dal sindaco) da un bando pubblico, tanto da riuscire a “intortarli”? Ma quei due e ci aggiungo il nuovo, che razza di competenze amministrative possedevano o possiede per ricoprire quei ruoli? - continua la Modena -. L’unico file rouge individuabile e incontrovertibile che unisce tutti gli amministratori e i nominati nel caso di aMo e delle società pubbliche e partecipate modenesi è l’appartenenza allo stesso patito politico, PD. Questa è la logica radicata, diventata consuetudine, da abbattere e tutto si sistemerebbe. L’irrigidimento dei controlli o l’applicazione del cosiddetto modello organizzativo 231, sbandierati oggi, come taumaturgici presidi anticorruzione rappresentano solo fumo negli occhi per i soliti creduloni, gli eredi di coloro che una volta credevano che i coccodrilli volassero (seppure basso). Impegnarsi a rispettare le competenze nelle nomine pubbliche porterebbe a chiedere all’avvocato prof.
Giulio Garuti di lasciar perdere con l’applicazione del modello 231. Ciò potrebbe portare ad uno sconto della sua parcella, che naturalmente andrà a sommarsi ai più di 500.000 euro di ammanco da farsi rimborsare dai colpevoli. Speriamo'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'

Caso Amo: 'I controlli hanno vacillato, chi li ha fatti è stato indotto a farli in maniera non corretta dalla dipendente'

Scandalo Amo, Bosi piegato alle logiche di partito: obiettivo salvare Reggianini contro tutto e tutti

Scandalo Amo, Bosi piegato alle logiche di partito: obiettivo salvare Reggianini contro tutto e tutti

Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Scandalo Amo, prendiamone atto: sono al potere da 80 anni perchè sono più bravi

Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

Scandalo Amo: Bosi non ne ha azzeccata una, a partire dal decreto ingiuntivo che non impone nulla

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

'Due pesi e due misure nello scandalo Amo: direttore licenziato, amministratore graziato'

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

'Ospedale di Baggiovara, un errore frutto di scelte ideologiche che i modenesi pagano caro'

'Ospedale di Baggiovara, un errore frutto di scelte ideologiche che i modenesi pagano caro'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Soliera, stalking e lesioni: 49enne agli arresti domiciliari

Piano manutenzione strade Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Piano manutenzione strade Castelfranco: pezze peggiori dei buchi

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

Aimag nelle mani di Hera: anche San Prospero dice no, ma solo con la maggioranza

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco

Scandalo Amo: decreto ingiuntivo per 460mila euro alla dipendente accusata di peculato e il direttore Berselli licenziato in tronco