'Anche a Modena in nove circoli Pd Elly Schlein supera il 30%'

Il conteggio finale delle votazioni nei circoli della provincia di Modena, per scegliere i due candidati alla segreteria nazionale che concorreranno alle primarie aperte del 26 febbraio, ha dato i seguenti risultati:- Stefano Bonaccini 1563 voti (67,55%)- Elly Schlein 502 voti (21,69%)- Gianni Cuperlo 206 voti (8,9%)- Paola De Micheli 43 voti (1,86%)'Aldilà del dato numerico questo ci dimostra che anche in un territorio come il nostro ci sia un fortissimo desiderio di cambiamento a partire dai nostri iscritti.Ed è proprio su questo che va fatta una profonda riflessione, perché pensiamo che il voto del 26 febbraio sarà un’occasione per valorizzare e portare a compimento quel processo di innovazione del partito democratico che Elly sta intercettando in tutto il Paese - continuano Gasparini, Bosi e Lioia -. Il dato nazionale ci riporta ad uno scarto di pochi punti percentuale ma non è questo che oggi deve interessarci quanto piuttosto la capacità di intercettare tante cittadine e cittadini che per ragioni diverse si sono allontanati dal PD e dalla politica, come ci dimostrano i dati di affluenza al voto in Lombardia e nel Lazio e che nella proposta di Schlein colgono una grande spinta di rinnovamento sia di idee che di classe dirigente. Solo in questo modo le primarie del partito democratico saranno veramente l’occasione per ricostruire un patto sociale con il paese e solo in questo modo potremo dare risposte autorevoli e concrete'.