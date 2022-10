Anche il presidente Vescovi apre alla Meloni: 'Interlocuzione costruttiva'

Anche il presidente della Cei, Matteo Zuppi, ha inviato gli auguri alla nuova premier italiana, Giorgia Meloni. I vescovi ricordano 'le sfide grandi' da affrontare: 'le povertà, l'inverno demografico, la protezione degli anziani, il lavoro, l'accoglienza e l'integrazione dei migranti alle quali si aggiunge la ricerca ineludibile e urgente di una via giusta che possa finalmente condurre alla pace'.Zuppi assicura che la Cei 'non farà mancare un'interlocuzione costruttiva ispirata unicamente dalla volontà di contribuire al perseguimento del bene comune del Paese e alla tutela dei diritti inviolabili della persona e della comunità'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.