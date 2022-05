Ancora Italia, il partito si è presentato a Modena

Si è svolto, domenica 29 maggio alla presenza del vicecoordinatore regionale Francesco Faccioli, il Congresso provinciale della Sezione di Modena, nel corso del quale, dopo l’elezione delle cariche di sezione, sono stati esposti gli argomenti chiave che contraddistinguono la proposta politica del Partito Ancora Italia.'La sezione di Modena, composta da un gruppo di persone fortemente motivate sul piano umano ed etico si è presentata al territorio al fine di creare aggregazione con tutte le forze che intendono condividere con essa, i valori fondanti del Partito - si legge in una nota -. Ancora Italia nasce per dar voce all’interesse nazionale, crede nel diritto al lavoro e nella tutela dei diritti sociali. Ancora Italia chiede il ritorno alla Costituzione Italiana nella formulazione originaria del 1948, crede nel recupero e nella difesa di ogni forma identitaria, crede in una visione sacra del mondo e della vita.Dopo la presentazione e la votazione delle cariche, i partecipanti hanno assistito ad una presentazione multimediale presentata dal vicepresidente Marco Domenico Rogato inerente gli interventi dei rappresentanti nazionali, si è parlato dei valori fondanti di Ancora Italia e si è aperto un dibattito coi convenuti sui temi di attualità.Sono seguiti gli interventi del neoeletto presidente di sezione Davide Guerzoni, del candidato vice presidente Doriano Ascari, della neoeletta segretaria Manuela Ranuzzi.Domenica 19 giugno si terrà invece a Modena il congresso Regionale del Partito.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.