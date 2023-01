Antimafia tradita: atto di accusa di Franco La Torre. Domani a Bologna

Domani, venerdì 20 gennaio alle 20.45 presso il centro San Teodoro, Abbazia di Monteveglio a Bologna AUT AUT presenta il libro di Franco La Torre 'L'antimafia tradita', in un incontro con l'autore e con Pierluigi Senatore (sopra il video in occasione della presentazione del libro a Modena ).Ha venticinque anni quando suo padre, Pio La Torre, viene ucciso da Cosa nostra, il 30 aprile 1982. Franco La Torre a metà degli anni Novanta raccoglie il testimone dalla madre e si assume, come impegno quotidiano, di continuare la battaglia contro il sistema di potere politico-mafioso.In questo libro ci sono l’antimafia storica e quella contemporanea. Passata con il tempo l’emozione per gli omicidi eccellenti in Sicilia e le stragi dell’estate 1992, oggi l’antimafia ha smarrito la sua natura, fatica a riconoscere il nemico che ha cambiato pelle e non si manifesta più all’esterno con la violenza delle armi.Da qui il racconto di come la mafia – grazie al silenzio di uomini politici, giornalisti, imprenditori, magistrati, associazioni – si sia persino mascherata da antimafia.'Tra queste pagine - scrive lo stesso Pierluigi Senatore in una nota - c’è anche l’atto di accusa contro un’antimafia che ha tradito il mandato originario, che si è chiusa in se stessa, sempre più consociativa e addomesticata. Eppure, in fondo a questa inquietante vicenda, Franco La Torre intravede una luce e un futuro per un’antimafia che non sia narrazione di singoli eroi ma parte della più generale battaglia per la difesa della democrazia in Italia'.