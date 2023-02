Assemblea nazionale Pd: ecco i nove modenesi eletti. C'è anche Bosi

Nel collegio di Modena in quota Stefano Bonaccini ci sono Maria Costi, 62 anni, sindaco di Formigine, Andrea Bortolamasi, 39 anni, assessore Cultura Comune di Modena, Federica Venturelli, 27 anni, segretario Pd città di Modena e Nicolò Guicciardi, 30 anni, segretario Pd a San felice sul Panaro. Nel collegio di Modena in quota Elly Schlein sono stati eletti Stefania Gasparini, 46 anni, vice sindaco di Carpi e Andrea Bosi, 40 anni, assessore Lavori pubblici Comune di Modena.Nel collegio di Carpi sono tre i modenesi eletti (gli altri tre sono bolognesi con il cui territorio è condiviso il collegio): Alberto Bellelli, 46 anni, sindaco di Carpi e Katia Pedrazzoli, 34 anni, assessore Comune di Concordia in quota Bonaccini; Maria Modesta Lioia, 40 anni, del comitato Schlein in quota Schlein.