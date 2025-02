Attacco Fdi al liceo Fanti, i prof: 'Insegniamo a studenti la libertà'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nelle ultime settimane il Liceo Fanti e i suoi docenti sono stati oggetto di critiche aspre e reiterate, che ne hanno messo sistematicamente in discussione la professionalità e la correttezza. Fino ad oggi, abbiamo scelto di non alimentare la polemica, evitando prese di posizione. Tuttavia l’insistenza di questi attacchi e il loro carattere strumentale ci fanno pensare che sia giunto il momento di difendere la nostra reputazione e la nostra onestà intellettuale.

Innanzitutto teniamo a precisare che la modalità di reclutamento dei docenti avviene tramite concorso nazionale indetto dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), con prove ministeriali anonime. Gli insegnanti così reclutati, indipendentemente dalla volontà del Dirigente, provengono da tutte le regioni d'Italia, non necessariamente da quella in cui si trova la scuola.

Ѐ del tutto fantasioso immaginare che nello stesso istituto scolastico - nel nostro insegnano 180 professori - si trovino a lavorare solo persone che condividono le stesse idee e che promuovono un pensiero unico. Non dimentichiamo che le scuole italiane sono gestite da organi collegiali in cui sono rappresentati docenti, studenti, famiglie e personale.Inoltre il nostro liceo è un istituto prestigioso, che da tempo ottiene attestazioni di merito da vari enti esterni e indipendenti: dalla Fondazione Agnelli, all’Istituto Invalsi, che certifica un livello di competenza in linea con gli ottimi risultati della macroarea Nord-Est (Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia-Romagna), alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, solo per citarne alcuni.

Infine, nell’ottica di un ampliamento dell’offerta formativa, il nostro istituto propone diversi progetti che promuovono lo sviluppo e la maturazione di un pensiero critico e consapevole, di competenze chiave europee, quali la tolleranza come esperienza attiva e il rispetto dell’altro come valore fondante della reciproca relazione.Questa è la nostra scuola, questo è il liceo di cui siamo orgogliosi. Il nostro impegno è finalizzato alla crescita personale e civile degli studenti e a promuovere, come le stesse linee guida del MIM ci indicano, la conoscenza della Costituzione italiana, riconoscendola come 'riferimento prioritario per identificare valori, diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali' per favorire la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese e delle istituzioni dell’Unione Europea.Ѐ così che noi lavoriamo, contribuendo a far diventare i nostri studenti quello che sono: persone libere.