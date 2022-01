Attimi di umanità nella follia: Governo toglie Green pass su scuolabus

Il ministero della Salute, su proposta del ministero dei Trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone che “il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2”.“L’ordinanza del Ministro Speranza, emanata su nostra richiesta, va incontro alle esigenze specifiche di mobilità per motivi di salute e di studio degli studenti che usufruiscono dei servizi di trasporto dedicato, come gli scuolabus”, dichiara il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Il Governo, decidendo di posticipare l’adozione del green pass rafforzato, risponde così alle richieste dei territori e conferma la priorità assegnata alla scuola in questo momento di recrudescenza dei contagi”.