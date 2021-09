'Autostrade per l'Italia: ai caselli i bolognesi pagano più di tutti'

'La Giunta regionale spieghi se sul tratto della A1 che comprende i quattro caselli di San Lazzaro, Borgo Panigale, Arcoveggio e Casalecchio, sulle tariffe ad oggi permangono le maggiorazioni di cui all’accordo del 2014 e quali sono le motivazioni che ne giustificano l’applicazione'. La questione della stangata sui pedaggi autostradali che grava da tempo sui bolognesi era stata posta ad agosto alla giunta Bonaccini dal capogruppo di Rete Civica, Marco Mastacchi.Oggi il tema è stato riproposto in conferenza stampa a Bologna dallo stesso Mastacchi, affiancato dal candidato sindaco a Bologna, Stefano Sermenghi (Bologna Forum civico), ex sindaco di Castenaso.'Nel 2007 - ricordano Mastacchi e Sermenghi - la convenzione unica tra Anas e le singole concessionarie introduceva, tra le altre novità, un’innovazione sul piano delle tariffe, in quanto stabiliva il recupero degli extraprofitti e il riconoscimento di adeguamenti tariffari solo a seguito della effettiva realizzazione degli investimenti. Con l’accordo per realizzare il passante di mezzo sono stati aumentati i chilometri aggiuntivi, da applicare in tariffa in entrata e in uscita, in ciascuna delle quattro barriere. Nel 2014, nell’intesa (poi accantonata) per l’allora passante nord, veniva stabilito che ai quattro caselli di Autostrade fossero applicate ulteriori maggiorazioni ai transiti con percorrenze superiori ai 40 chilometri, pari a 6 chilometri a transito, in ciascuna delle barriere. Non solo: tali maggiorazioni risultavano già in essere alla data di sottoscrizione dell’accordo. Maggiorazioni che penalizzano sia i cittadini bolognesi sia chi si reca in città”.'Vorremmo sapere come viene effettuato il calcolo delle maggiorazioni e a quanto ammontano attualmente quelle già percepite, prima da società Autostrade e poi dal 2007 da Società Autostrade per l’Italia, a partire da quale anno vengono percepite tali maggiorazioni e a che titolo, considerato che nella convenzione unica del 2007 non vengono menzionate mentre in quella del 2014 risultano già in essere - aggiunge Sermenghi -. Esiste un fondo dedicato per questo balzello aggiuntivo? Come detto, già nel 2014 è stato aumentato di 6 chilometri il percorso, una scelta che corrisponde a un aggravio di 60 centesimi per le auto e 1.20 centesimi per i camion: solo nel 2018 abbiamo stimato 12 milioni di euro aggiuntivi, sulla base dei dati forniti da società autostrade sul numero di passaggi nei nostri casellli con transiti superiori ai 50 chilometri. Ricordo che nell'accordo 2016 per giustificare la scelta del Passante di Bologna erano previste mitigazioni importanti infrastrutturali. Bene, allora usiamo questi soldi per risolvere i nodi sospesi della circolazione locale. Non vorremmo scorpire che queste risorse sono state spese per la manutenzione generale, se fosse così qualcuno dovrebbe chiedere scusa'.