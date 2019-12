Barcaiuolo su Bibbiano: 'Revoca misura cautelare non è assoluzione'

'Lezione di diritto processuale penale di cui il Pd e Bonaccini sembrano aver bisogno. Primo punto: un avviso di Garanzia non è una condanna, si resta presunti innocenti, indagati. Secondo punto: una misura cautelare anche custodiale in carcere non è una condanna, si resta presunti innocenti, indagati. Terzo punto: una condanna di primo e anche di secondo grado non è una condanna definitiva, si resta presunti innocenti, imputati. Quarto punto: la revoca di una misura cautelare anche se avvenuta in Cassazione non è un'assoluzione, si resta presunti innocenti, indagati o imputati (se il processo è iniziato). Così solo per parlare un po' di Bibbiano e non solo'. Così il candidato alle Regionali di Fratelli d'Italia Michele Barcauolo interviene sulla decisione della Cassazione di revocare le misure cautelari nei confronti del sindaco di Bibbiano Andrea Carletti. Una decisione, quella della Cassazione, che è stata accolta con gioia da esponenti Pd.