Bassetti: 'Epatiti nei bimbi? Effetti lockdown e mascherine imposte'

'Vi ricordate le epatiti acute dei bambini che hanno terrorizzato molti genitori? Molti hanno detto la loro opinione sbagliando clamorosamente. Chi, come me, ha sempre sostenuto che si trattava di un virus noto su cui il lockdown ha ingigantito gli effetti, oggi trova conferma in una nuova ricerca. I bimbi che hanno fatto parte della ricerca, sono stati infettati contemporaneamente da un adenovirus o HHV6, un comune herpesvirus che di solita provoca raffreddori e disturbi di stomaco e da un virus AAV2 che di solito non provoca malattia e richiede un virus coinfettante per replicarsi'. A parlare in questi termini è stato Matteo Bassetti in un post, passato inosservato, dei giorni scorsi (foto sotto).'Inoltre le epatiti nei bimbi si sono dimostrate rare ma gravi perché i piccoli pazienti avevano anche un gene ospite chiamato antigene leucocitario umano che li ha resi più suscettibili all'epatite grave.Ricordiamo che in Italia a scuola, comprese le Elementari, la mascherina è rimasta obbligatoria fino a giugno.