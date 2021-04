'Bilancio consuntivo Comune: Modena meritava di più'

'Il voto contrario al rendiconto di bilancio di Forza Italia è in continuità naturale con ciò che nel corso dell'anno abbiamo contestato ed evidenziato rispetto alla manovra del comune per il 2020: l'assoluta insufficienza degli interventi a sostegno di famiglie ed imprese. L'amministrazione non è mai andata al di là del minimo sindacale mentre c'erano gli spazi per fare molto di più sul fronte dell'imposizione fiscale locale. Dall'addizionale IRPEF, alla Tari, all'Imu. Specchio di una Giunta che ha sempre rincorso gli eventi e mai anticipato. Nemmeno in un anno straordinario ed eccezionale come questo nel quale la politica doveva dare un valore aggiunto e non svolgere soltanto il compitino per ottenere la sufficienza risicata'E' una bocciatura sul piano tecnico e chiaramente politico, quella che arriva dalIl rendiconto 2020, illustrato in aula dall 'Assessore al bilancio Gianpietro Cavazza, ultimo atto della manovra 2020, è stato approvato ieri dal Consiglio comunale ed il voto contrario dell'opposizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia-Popolo della Famiglia e Movimento 5 stelle). Un bilancio che il Consigliere di Forza Italia definisce 'in perenne rincorsa degli accadimenti'.'Non c'è mai stato un atto politico innovativo e capace di andare al di là dell'ordinario. Un bilancio che ha svilito e penalizzato anziché valorizzare la grande forza imprenditoriale e sociale della nostra società che oggi è pronta a ripartire e a riaprire non grazie ma nonostante questa amministrazione e questa manovra'.