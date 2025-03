Bilancio Emilia Romagna, Arletti (Fdi): 'Momento troppo importante'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' partito l’iter per il Bilancio di previsione 2025 della Regione Emilia-Romagna. Oggi, con la commissione Bilancio presieduta da Annalisa Arletti (Fratelli d’Italia), la Giunta ha illustrato la legge di Bilancio e il documento di Economia e Finanza Regionale.

'La Commissione Bilancio, la cui presidenza è in capo all’opposizione, ha un ruolo di garanzia e trasparenza sui conti della regione e assume un ruolo di assoluta rilevanza per i consiglieri che dovranno discutere la manovra in Aula andando a scandagliare tutte le voci di entrata, spesa e investimenti – spiega Arletti, presidente della commissione Bilancio -.

Alla seduta odierna di apertura, in cui i Consiglieri hanno già proposto richieste di approfondimento in particolare sulla manovra fiscale, seguirà un momento molto importante mercoledì quando ci sarà l’udienza conoscitiva in cui la Commissione si metterà in ascolto degli enti locali, delle parti sociali e di portatori d’interesse. Un impegno di grande valore, avendo il dovere come istituzioni di tenere sempre il dialogo aperto nei confronti dell’esterno e di quelle realtà che rappresentano imprese, lavoratori e cittadini. Ci aspettiamo quindi per mercoledì una grande partecipazione, dal momento che si tratta del primo Bilancio di previsione della nuova Giunta regionale'.La presidente Arletti ricorda come 'da parte mia assoluta disponibilità ad arrivare all’approvazione del bilancio nei tempi più rapidi possibili per uscire dall’esercizio provvisorio, ma mettendo i consiglieri nelle condizioni di svolgere il loro ruolo al meglio. È un momento troppo importante e non scontato'.