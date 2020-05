Bilancio, i nodi vengono al pettine, Muzzarelli: 'Così non regge'

“Ci sono solo 3 miliardi per le mancate entrate a fronte degli 8 richiesti. Ci daranno un anticipo, ma ad oggi stimiamo che quel 30 per cento valga per Modena circa 3,7 milioni mentre abbiamo potremmo avere entrate mancanti per oltre 30 milioni. Non ci sono i 400 milioni chiesti dai sindaci per ristorare la Tari alle attività economiche chiuse dal lockdown e pochissime risorse per compensare Tosap e Tassa di soggiorno. Insomma, siamo ancora molto lontani da quello che avevamo richiesto al Governo'.



Così il previsto grido d'allarme del sindaco di Modena sul bilancio comunale, è arrivato. Confermando la situazione già descritta da settimane da La Pressa rispetto ad un bilancio (non a caso soprannominato dell'altro mondo), che pur approvato il 30 marzo scorso, con entrate e termini che non tevevano conto dell'emergenza e del lockdown già in corso, non avrebbe retto all'impatto dell'emergenza stessa. Così è stato e così è. E il grido d'allarme del Sindaco lo conferma. Un bilancio non non sostenibile sul piano tecnico e discusso sul piano politico visto che in esso è stata confermato l'aumento dell'addiazionale Irpef per 1,8 milioni di gettito in più.



Di fronte ad una situazione preoccupante dei conti pubblici locali il sindaco ha quindi sollecitato il governo a trovare nel Recovery Fund, le risorse per gli enti locali.“La fase due dell’emergenza da Covid-19 sembra essere davvero iniziata, i dati dei contagi lo confermano ogni giorno e il Comune ha lavorato per fare in modo che, oltre agli uffici pubblici, l’intera città fosse riaperta. Ma le risposte messe in campo sino ad oggi dal Governo per gli enti locali sono assolutamente insufficienti”.