'Bimbi alle scuole paritarie con una marcia in più': a San Cesario polemiche su parole sindaco

Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di San Cesario sul Panaro, Francesco Zuffi, durante l'inaugurazione della nuova sezione del nido d'infanzia alla scuola paritaria Sacro Cuore, hanno acceso una polemica politica. Il primo cittadino ha affermato che i bambini che frequentano la struttura avrebbero 'una marcia in più'. Parole che, secondo il consigliere d'opposizione Mirko Zanoli della lista rinascita locale, rischiano di discriminare le famiglie che scelgono di non iscrivere i propri figli a nidi privati e frequentano la scuola pubblica.



Il nido d'infanzia Sacro Cuore, situato in corso Libertà, è stato inaugurato alla presenza di diverse personalità locali, tra cui il parroco di San Cesario, don Luca Palazzi, e il presidente della Fondazione Opera Pia Pini Santa Caterina, don Alberto Zironi.

L'evento, definito come 'un giorno di festa per San Cesario e l'Unione del Sorbara', ha avuto nelle parole del sindaco Zuffi un motivo di polemica.'Il nido garantisce welfare, occupazione ma anche educazione per i piccoli: chi lo frequenta ha una marcia in più', ha detto il sindaco, suscitando perplessità. Parole che hanno subito generato la reazione dei consiglieri di opposizione, in particolare Mirco Zanoli, che ha presentato una interrogazione urgente per chiedere chiarimenti al primo cittadino.Il consigliere Zanoli, della lista “Centrodestra per la Rinascita”, ha sollevato preoccupazioni in merito alla possibile discriminazione delle famiglie che decidono di non iscrivere i propri figli a scuole private. L'interrogazione presenta una serie di domande al sindacoIl sindaco conferma di considerare le famiglie che iscrivono i propri figli al nido paritario come aventi 'una marcia in più' rispetto a quelle che non lo fanno? Secondo lui il nido paritario garantisce un'educazione superiore a quella che le famiglie potrebbero offrire autonomamente, senza l’iscrizione al servizio?Se si, intende chiedere scusa alle famiglie che decidono di iscrivere i figli alla scuola pubblica?