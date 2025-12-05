Bologna: Prodi chiede di togliere cittadinanza onoraria alla Albanese, Lepore persevera

La bocciatura di Romano Prodi ('perseverare è diabolico. Albanese persevera, il Comune di Bologna non faccia altrettanto') non fa fare marcia indietro al sindaco Matteo Lepore, che non arretra sulla scelta di assegnare a Francesca Albanese la cittadinanza onoraria di Bologna. 'Il consiglio di Prodi? Io penso che i consigli siano importanti, però bisogna anche rispettare le assemblee che sono state elette dai cittadini. Il Consiglio comunale sta facendo il suo percorso, quindi io seguo il percorso del Consiglio comunale'.

A Bologna, sia pure tra molte polemiche, l'assemblea comunale ha già votato l'onorificenza per la relatrice Onu, anche se non c'è mai stata una cerimonia di assegnazione. Il centrodestra (con un pezzo di centrosinistra e di Pd sostanzialmente in sintonia) sta lavorando per un atto di revoca. E per Lepore la materia è appunto tutta del Consiglio comunale: 'In democrazia ci sono persone elette nei Consigli comunali che decidono e portano avanti le le discussioni, quindi credo sia giusto rispettare la loro discussione'.