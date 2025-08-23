Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Bolondi nuovo direttore Amo? Esiste una graduatoria, così Bosi forza le regole'

Platis (Fi): 'Esiste una graduatoria valida fino al 2026. Le norme vanno rispettate, altrimenti pioveranno ricorsi'

'Con la delibera 13 del 20 giugno 2023, l’Amministratore Unico Stefano Reggianini avviò un bando ad evidenza pubblica per selezionare il direttore generale di Amo spendendo almeno 20mila euro di denaro pubblico. Tra i 53 candidati la scelta cadde su Daniele Berselli. Eppure, nonostante ciò, gli uomini del Partito Democratico continuano a gestire Amo come se fosse una SpA privata di loro proprietà, arrivando ad annunciare sulla stampa la nomina di un direttore generale pro tempore, in attesa di un nuovo bando'. Così il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Antonio Platis.
'Il punto è chiaro: il presidente Andrea Bosi ha dimenticato che esiste già una graduatoria valida fino al 2026. Reggianini, infatti, introdusse espressamente il vincolo della graduatoria triennale.
L’art. 7 dell’avviso pubblico del 2023 parla chiaro: “La graduatoria della selezione rimane valida per 3 anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione”. Questo significa che chi si è classificato secondo ha oggi il diritto di subentrare a Berselli. Una nuova procedura non si può quindi avviare su un ruolo già coperto da un concorso espletato e da una graduatoria ancora aperta fino al 31 ottobre 2026. L’“annuncite” di Bosi deve quindi fare i conti con i vincoli normativi.
Mi chiedo se Amo abbia già accantonato le risorse per un eventuale contenzioso con il direttore licenziato in tronco e se intenda stanziare ulteriori fondi per coprire la legittima aspettativa del primo degli idonei che verosimilmente potrebbe contestare la mancata nomina'.'A ciò si aggiunge un ulteriore problema, tutt’altro che marginale: la posizione del neo-direttore pro tempore Roberto Bolondi. È compatibile o no? Siamo sul filo della normativa e sarebbe opportuno chiedere un parere preventivo ad Anac. Perché? Perché a fine giugno 2025 lo stesso Bolondi, con una determinazione comunale, ha disposto, ad esempio, il versamento di 88.687 euro da parte del Comune di Modena ad Amo per il servizio Pronto Bus. In pratica, il dirigente che ha finanziato l’Agenzia oggi si trova a guidarla con ampi poteri. Quanto meno, si tratta di un serio problema di opportunità politica e gestionale. Il tutto avviene in un contesto paradossale: Amo ha aderito ad Avviso Pubblico per dire basta agli affidamenti diretti e ai “paciughi”. E invece ci ritroviamo ancora una volta con scelte opache e discutibili, che rischiano di minare la credibilità anche di una benemerita associazione che ha fatto della legalità una bandiera' - chiude Platis.
La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli.   

Turista colpita da malore a Fanano, l'Ausl: 'Il sistema a rete ha funzionato in modo congruo'

Chikungunya, 41 casi accertati in provincia di Modena

'Malore per un turista a Fanano: l'automedica arriva 21 minuti dopo l'ambulanza'

Violenza in carcere a Modena, aggrediti un agente di polizia e due detenuti

'Amo, Bosi non vuole toccare la classe politica: un amministratore Pd non è indipendente'

Calciomercato: nuovo arrivo in gialloblù, ecco Sersanti

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Scandalo Amo, il Comune di Modena ufficializza la cacciata di Berselli: al suo posto Bolondi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Scandalo Amo, Platis (Fi) incalza: 'Sul sito quasi 600mila euro di consulenze'. Bosi: 'Errore di chi carica i dati'

'Amo, così Bosi cerca il colpevole unico per salvare l'ex segretario Pd Reggianini'

