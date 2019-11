Bonaccini: 'Errore M5S da soli, io vincerò'

'Io lavoro a un progetto per l'Emilia-Romagna condiviso da un centrosinistra largo e da tante esperienze civiche, alcune delle quali ci hanno persino battuto alle recenti amministrative, ma vogliono stare con me in questo uovo progetto. E io sono convinto di poter vincere'.Cosi' il presidente dell' Emilia Romagna Stefano Bonaccini, in una nota, dopo il voto dei 5Stelle sulla piattaforma Rousseau, che ha deciso la corsa solitaria del Movimento alle prossime regionali.'I 5Stelle- commenta Bonaccini- sono ovviamente liberi di scegliere cosa fare, ci mancherebbe. Resto convinto sia un errore sottrarsi a un confronto su programmi e idee per l'Emilia-Romagna, anche alla luce dei temi che abbiamo condiviso nella legislatura e soprattutto negli ultimi mesi, dai diritti civili e sociali all'ambiente e alla strategia plastic free. E mi sembra piuttosto chiaro che qui la scelta per chi governera' l'Emilia-Romagna sara' fra il sottoscritto e la Borgonzoni'.