Bonaccini: 'Lancerò il patto del lavoro 2030'

Giornata modenese per il candidato presidente Stefano Bonaccini che nel suo tour elettorale si è incrociato con la prima delle due tappe in provincia di Modena del segretario nazionale Zingaretti. Bonaccini ha partecipato all’incontro con Confapi Emilia dal titolo “'Lavoro-Formazione-Innovazione. Quali prospettive per le PMI della nostra regione?”. Qui Bonaccini ha ricordato come al primo posto del suo programma per l’Emilia-Romagna dei prossimi 5 anni vi sia proprio “un nuovo Patto per il Lavoro 2030 e l’investimento in nuove infrastrutture, in ricerca e innovazione come basi per rendere sempre più attrattiva e competitiva la nostra Regione”.Il presidente ha quindi partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica “9 gennaio 1950 – 9 gennaio 2020. La memoria della città”, organizzata in occasione del 70° dall’eccidio delle Fonderie Riunite di Modena.In serata Bonaccini si è recato a Soliera per un incontro pubblico con il segretario democratico Nicola Zingaretti, quindi al 212 Modena So Up per un saluto alla cena dell’Associazione Sardi in Emilia-Romagna e chiuderà la giornata con un’iniziativa pubblica a Campogalliano insieme a Damiano Pietri, candidato della Lista Bonaccini Presidente, e il sindaco Paola Guerzoni.