Bonaccini: 'Ora tocca a Schlein tenere insieme il partito'

Per quanto riguarda le differenze di linea politica su lavoro e impresa rispetto alla neo-segretaria, però 'ho molto apprezzato - fa sapere Bonaccini - l'intervista di Romano Prodi dove ricorda che per combattere le diseguaglianze, per aiutare chi sta peggio bisogna sempre avere una crescita che serva a redistribuire a chi non ha nulla o ha poco'.'Sono convinto che chi esca dal Pd sbaglia. Anzi - aggiunge Bonaccini - dobbiamo chiamarne di nuovi e dobbiamo fare in modo che il Pd si rigeneri, abbia una nuova classe dirigente, metta in campo un progetto e una proposta per costruire un nuovo centrosinistra. Dobbiamo tornare ad essere il primo partito o quasi alle europee tra un anno e vincere nei Comuni'.'Per me l'unica rivincita è quella contro la destra, l'unico contributo che voglio dare è per una rivincita non dentro il partito ma nel paese - scandisce poi Bonaccini -. Ho ricevuto migliaia e migliaia di messaggi ho sentito la preoccupazione che io mi ritiri qui in Emilia-Romagna nei prossimi due anni cioè per il resto del secondo mandato in viale Aldo Moro. C'è la richiesta che io stia in campo, anche perché alla fine i voti raccolti rappresentano in ogni caso poco meno della metà dei voti al congresso. Quindi mi metto a disposizione per dare una mano, perché penso sia doveroso fare così, perché l'avversario è a destra e ho sofferto troppo negli anni scorsi le troppe liti e divisioni nella storia del Pd, dentro la stessa famiglia'.