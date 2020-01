Borgonzoni a Mirandola lancia l'ospedale baricentrico con Carpi

'Visitare il biomedicale di Mirandola fa capire la capacità e il genio dei nostri imprenditori che, nonostante la burocrazia e le tasse, dopo oltre sette anni dal sisma, hanno ricostruito e ora crescono più di prima - ha detto - la candidata del centro-destra alle elezioni regionali

'Purtroppo, a causa del Pd, gli effetti distorsivi della plastic tax, voluta proprio dal PD di Bonaccini, rischiano di avere ripercussioni anche per il biomedicale, se non direttamente, sotto il profilo indiretto'.



A seguire incontro con i comitati per l'ospedale: 'Per anni il Pd ha imposto una programmazione sanitaria decisa più dalla sua segreteria di partito che dall'ascolto del territorio. Così è stato anche a Mirandola, dove sono stati tagliati il 37 per cento di posti letto dal 2011 al 2018. Una penalizzazione giustamente denunciata dai Comitati dell'Ospedale, che ho incontrato oggi e che ringrazio. In Regione lavoreremo al ripristino dei servizi tagliati. E per il futuro avvieremo lo studio di fattibilità per un ospedale unico baricentrico tra Mirandola e Carpi. Basta con la sanità di serie A e di serie B. La sanità è fatta di persone, non di numeri'.