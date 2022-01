Bortolamasi e Gasparini nella segreteria regionale PD

Come vice ha scelto Ouidad Bakkali, giovane presidente del Consiglio comunale a Ravenna. C'è tanta Bologna ma anche Modena nella nuova segreteria regionale Pd, guidata dall'ex segretario bolognese Luigi Tosiani.Trovano posto infatti in squadra Stefano Caliandro (sviluppo economico), Monica Cinti (ambiente ed energia), Andrea De Maria (responsabile programma) e Simona Lembi (Lavoro). A Rita Monticelli, la prof di Patrick Zaki eletta in Consiglio comunale nel capoluogo regionale, è stato invece affidato l'incarico di garante regionale delle Agorà democratiche, esterno alla segreteria vera e propria. A loro si aggiunge l'imolese Daniele Manca, che avrà la delega ad enti locali e pubblica amministrazione.è invece Stefania Gasparini, a cui Tosiani ha affidato l'incarico di coordinare la segreteria. Accanto a lei l'assessore Andrea Bortolamasi, che si occuperà di cultura, università, ricerca e sport.La vicesegretaria Bakkali avrà la delega a diritti e cittadinanza.Nella foto Stefania Gasparini, attuale Assessore del comune di Carpi

