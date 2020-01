Calenda torna a Modena per Pigoni: 'Mettiamo competenza al centro'

'Mettiamo la competenza al centro e deponiamo le accuse di fascimo contro gli avversari'.è tornato questa sera a Modena a sostegno della candidatura dinella lista del presidente Bonaccini. Una candidatura espressione del partito Azione fondato dall'ex ministro insieme a, presente sul palco di un Baluardo della Cittadella gremito.'La ricerca costante dello scontro ideologico è quello che serve alla sinistra per non cambiare, era fascista De Gasperi, Berlusconi, Grillo e ora Salvini - rimarca Calenda -. Questo ci fa perdere. Invece dobbiamo puntare sul merito'. E Calenda sottolinea in questo contesto i dati positivi della Regione Emilia Romagna. 'La politica deve tornare ad essere una cosa non disdicevole e basata sul dialogo con l'avversario - ha chiuso l'ex ministro -. Non c'è nessuna maledizione sull'Italia e come in tutti i momenti più difficili della storia sono possibili operazioni ardite come Azione'.'Serve continuità non continuismo in Emilia Romagna - ha aggiunto Matteo Richetti -. Manteniamo questo livello di servizi, ma non restando fermi a quello che abbiamo fatto ieri. Noi quindi leali alla coalizione guidata da Bonaccini, ma in una ottica di rinnovamento'.