Calvano Pd: la verità non la danno i sondaggi la gente vuole Bonaccini

Il Pd e' indietro nei sondaggi? Ma le persone vogliono la riconferma di Stefano Bonaccini alla guida dell'Emilia-Romagna.In trasmissione, Calvano commenta gli ultimi sondaggi che darebbero il centrosinistra in Emilia-Romagna in rincorsa rispetto al centrodestra. 'LSecondo Calvano, semmai, 'il sondaggio piu' bello e' vedere qualcuno che in queste settimane mi avvicina al bar e mi dice: ''.Questo credo che sia il sondaggio piu' bello che ho avuto in questi giorni ed e' effettivamente cio' che sta succedendo sui territori', sostiene il leader dem, che cita anche i sindaci di 'ogni colore politico' che nei giorni scorsi si sono espressi a favore della riconferma del governatore uscente. 'Credo che sia un bellissimo segnale', ribadisce Calvano.