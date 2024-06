Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A ricevere l’onorevole saranno oltre allo stesso aspirante sindaco, la coordinatrice provinciale del partito Manuela Spaggiari e il candidato alle elezioni europee Francesco Coppi.'Essendo il leader di una parte essenziale della coalizione scesa da subito in campo a mio sostegno, l’arrivo di Lupi in questo frangente non può che rappresentare un momento di grande rilevo – ha dichiarato Malavasi in un incontro pubblico con gli operatori economici locali - Sin da quando abbiamo, infatti, abbracciato questa sfida elettorale, Noi Moderati non ci ha mai fatto mancare il proprio contributo strategico anche sul versante delle attività agricole e industriali, più che mai al centro del nostro fitto carnet di interventi'.Lupi avrà modo di parlare con una nutrita delegazione di imprenditori sui temi più stringenti delle politiche economiche dell’Unione Europea e che di fatto vedranno anche l’impegno del candidato a sindaco di Castelfranco Emilia.