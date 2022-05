Cei, il vescovo di Bologna Zuppi è il nuovo presidente Cei

Il cardinale di Bologna Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Cei. La nomina arriva da Papa Francesco che lo ha preferito al cardinale Paolo Lojudice arcivescovo di Siena e all’arcivescovo di Acireale Antonino Raspanti. Il 67enne successore del cardinale Gualtiero Bassetti non lascerà Bologna, ma sotto le Torri arriverà comunque un vescovo ausiliare. Per Bologna non è una prima volta: dal 1969 al 1979, infatti, fu Antonio Poma a guidare i vescovi italiani.

