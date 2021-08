Celloni ci riprova e si candida col centrodestra a Bologna

'Mi è stato chiesto di candidarmi con la Lega a Bologna per Battistini sindaco, perché alle passate amministrative mi presentai come sindaco col movimento Gol, 'Giustizia Onore Libertà'. Ho accettato l’impegno, perché Bologna è una città importante che ha bisogno di cambiare in nome di rinnovate idee e nuove strategie. Sono stato per due mandati consigliere comunale, conosco bene le realtà e le logiche che guidano le amministrazioni delle nostre città'.Ad annunciare la sua nuova scommessa politica è Sergio Celloni, già candidato sindaco sia a Modena che a Bologna'Il mio impegno, insieme a voi, sarà quello di far ritornare Bologna la grande città di un tempo. Una città che deve essere certamente di tutti, ma che in contropartita, deve avere il rispetto che si merita - scrive Celloni -. Mantenere fermi i valori nei quali abbiamo sempre creduto: il valore della vita, la famiglia, per un etica sociale che dobbiamo difendere, il lavoro, per dare un futuro migliore ai nostri giovani, il rispetto per la nostra terra, meno degrado più sicurezza'.