Chiusura magazzino Coop Anzola, i sindacati ottengono rinvio

Notizie parzialmente confortanti dal Tavolo di salvaguardia occupazionale tenutosi oggi sul caso della annunciata chiusura del magazzino di Anzola di Centrale Adriatica ( qui l'articolo ). 'L'incontro ha raggiunto un primo obiettivo che come organizzazioni sindacali avevamo chiesto con forza - si legge in una nota firmata da Stefano Biosa e da Carlo Parente della Cgil, da Sara Ciurlia Capone e da Celide Casarotto della Cisl e da Aldo Giammella e Mirco Fabbretti della Uil - lo stop del progetto di ristrutturazione in attesa delle definizione di un accordo complessivo che tuteli tutti i lavoratori del sito produttivo. La data di inizio ottobre prospettata dalla azienda non rappresenta dunque l'avvio della ristrutturazione ma le parti definiranno congiuntamente un percorso che tenga insieme il progetto di ristrutturazione e la tutela dei lavoratori. Lunedì 14 presso la Regione è previsto un incontro tra aziende, sindacati e agenzia regionale per il lavoro al fine di approfondire l'ipotesi di ammortizzatori sociali per tutti i dipendenti, sia diretti che in appalto. Mercoledì 16 invece si terrà un nuovo incontro del Tavolo di salvaguardia occupazionale per definire il percorso del confronto e la continuità di reddito dei lavoratori. Centrale Adriatica e la Coop stessa devono assumersi la responsabilità perchè il rilancio del sito non può essere costruito sulla pelle dei lavoratori'.'I lavoratori dell'appalto - spiegano i dipendenti - non molleranno un centimetro e confidano ancora in un segnale del presidente della regione Stefano Bonaccini al quale ieri hanno scritto una lettera aperta'.