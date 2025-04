Cittadella della giustizia, lunedì arriva il ministro Nordio a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Lunedì mattina alle 11 il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarà in Tribunale di Modena, per l’illustrazione pubblica della cosiddetta 'Cittadella della giustizia'. Si tratta del futuro sviluppo del complesso immobiliare ex Manifattura Tabacchi, a seguito della recente acquisizione da parte del Ministero e che sarà destinato ad ospitare tutte le sedi giudiziarie modenesi.

Ad accogliere Nordio saranno presenti il sindaco Massimo Mezzetti, il presidente del tribunale di Modena Alberto Rizzo, il procuratore Luca Masini e il presidente dell'Ordine avvocati di Modena, Roberto Mariani.