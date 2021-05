'Combattiamo l’odio, approviamo il Ddl Zan'

“Il Ddl Zan deve essere approvato in tempi rapidi. Non si può aspettare oltre: tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, debbono poter vivere nella serena consapevolezza che il nostro Paese non tollererà discriminazioni o atti violenti motivati dall’orientamento sessuale o dal genere o dalla disabilità delle vittime. Il Ddl Zan porta il nome di un parlamentare del Partito democratico e il Partito democratico deve lavorare con tutte le sue energie affinchè si superi ogni ostruzione strumentale che in Senato sta ostacolando il cammino parlamentare del provvedimento. In occasione del 17 maggio - Giornata europea contro l’omofobia, la transfobia, la bifobia e la lesbofobia – è bello vedere le piazze colorate (pur nel doveroso rispetto delle norme anti-Covid) e le bandiere arcobaleno sventolare dai balconi dei municipi. Il Partito democratico, come sempre, si fa portavoce dei diritti della comunità LGBTI+. Io non uso parole d’odio, e tu?”.Ieri, a Modena, in piazza Torre, per sostenere il DDL Zan, la manifestazione organizzata da Arcigay Modena 'Matthew Shepard', mentre in piazza a Milano presidio di Pro Vita & Famiglia al grido 'Vogliamo restare liberi di pensare'.'L'articolo 1 della legge afferma che si può scegliere il genere di riferimento, mentre l'articolo 4 lascia libertà ai giudici di incriminare un'espressione o un'idea di un libero cittadino' - denuncia il movimento che punta il dito anche su un altro aspetto del Disegno di Legge, ovvero 'l'insegnamento nelle scuole l'omosessualità, la transessualità e l'identità di genere'.'Queste non sono le priorità del nostro paese perché esistono già leggi che tutelano tutti' puntualizza il referente Coghe.