Riguardo al tema della nomina del commissario, Musumeci ha sottolineato che ci sarà visto che 'lo prevede la norma' e sull'ipotesi che sia nominato il presidente della Regione Bonaccini, Musumeci ha osservato: 'Il presidente di una regione non può mai essere totalmente escluso dal processo di ricostruzione perché, in termini di protezione civile, la competenza è concorrente, quindi in ogni caso viene coinvolto'. Questo 'non significa che il governatore debba fare il commissario: non lo possiamo escludere, è un tema che sta affrontando questo governo. Per fare una ricostruzione che può durare fino a 9 anni massimo, ci vuole una persona, con capacità manageriale, e che possa dedicarsi esclusivamente alla ricostruzione', ha concluso.