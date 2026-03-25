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Complanarina: in estate i lavori sul Ponte della Nuova Estense

Complanarina: in estate i lavori sul Ponte della Nuova Estense

Incontro in Comune tra il Sindaco e gli assessori con i tecnici di Autostrade per l'Italia. Dopo il decreto del Mit si può ripartire

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Incontro in Comune tra il Sindaco e gli assessori con i tecnici di Autostrade per l'Italia. Dopo il decreto del Mit si può ripartire. Mezzetti: 'E' uno degli ultimi tasselli di un'opera tanto importante, quanto attesa dal territorio'


Si è tenuto nella giornata di lunedì 23 marzo un incontro tra il sindaco Massimo Mezzetti e una delegazione di tecnici di Autostrade per l’Italia per fare il punto sull'avanzamento dei lavori della Complanarina e, in particolare, sulle prossime fasi di cantiere, anche alla luce della recente approvazione del decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che pone le condizioni per dare continuità ai lavori di realizzazione della nuova infrastruttura.


Pertanto, sarà possibile procedere anche con le operazioni di intersezione con il sottopasso che attraversa la SS12, meglio conosciuto come il ponte della nuova Estense. Operazione complessa che richiederà l’interruzione temporanea del traffico lungo un tratto di statale. Proprio per questo, con l’obiettivo di poter programmare le attività in una finestra temporale caratterizzata da flussi di traffico più bassi, come l’estate, si è ribadita la volontà di convocare una nuova seduta del Comitato Operativo Viabilità (COV) in modo da pianificare con tutti gli enti interessati la finestra temporale più adeguata alle esigenze del territorio.

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Solo una volta ultimata l’attività di intersezione con il sottopasso, nei mesi successivi, sarà possibile procedere con il completamento dell’ultimo tratto della Complanarina, compresi gli allacci dei nuovi rami dello svincolo SV01, le opere accessorie e di finitura, interventi propedeutici all’apertura al traffico dell’intera infrastruttura.


Alla riunione erano presenti, tra gli altri, anche l'assessore a Mobilità e Lavori Pubblici Giulio Guerzoni e l'assessore all'Ambiente Vittorio Molinari, oltre a tecnici comunali.

“Ringrazio Autostrade per l'Italia per l'incontro fruttuoso che ci permette di guardare con fiducia al completamento di un'opera tanto attesa da tutto il territorio, dai cittadini e dal mondo produttivo – spiega il sindaco Massimo Mezzetti - Manca veramente poco e, dopo l'approvazione del decreto da parte del Ministero, siamo ora finalmente nelle condizioni di ripartire. I dettagli verranno definiti nelle riunioni degli organismi competenti, posso sicuramente dire che i lavori avranno sicuramente un impatto sul traffico, attenuato dal periodo scelto, ma i disagi saranno ricompensati dal risultato”.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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