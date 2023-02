Congresso Pd, Bonaccini: 'Sono soddisfatto dei miei numeri'

'Distacco di oltre 10 punti tra gli iscritti. E in Emilia-Romagna, dove ci conoscono meglio che da qualsiasi altra parte, siamo addirittura al doppio dei voti'

'L'importante è che venga gente a votare e questa mattina siamo già a 25.000, da quello che leggo, e aumenteranno tanto, perché nel prossimo weekend ci sono tanti congressi. È un fatto importante, una prova di democrazia importante in un momento di crisi dei partiti, poi vediamo il 26 febbraio quante persone verranno a votare'. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria nazionale Pd, interpellato oggi verso le primarie dem del 26 febbraio a margine del 25esimo congresso di Legacoop Bologna, di scena a Fico.



'Nessun altro partito - continua Bonaccini - chiama così tanta gente a scegliere la propria guida. Se divento segretario cambieremo davvero le regole sui tempi, tuttavia, perché non è normale metterci sei mesi per scegliere chi deve guidare il partito'. Più sui numeri congressuali di questa fase, aggiunge Bonaccini: 'Chiaramente sono soddisfatto dei numeri che leggo, con un distacco di oltre 10 punti tra gli iscritti. E in Emilia-Romagna, dove ci conoscono meglio che da qualsiasi altra parte, siamo addirittura al doppio dei voti. Ma questo lo decidono gli iscritti e gli elettori, da parte mia c'è solo soddisfazione che, insieme agli altri candidati Elly, Paola e Gianni, stiamo facendo una competizione bella e civile, con grande rispetto tra di noi'.





